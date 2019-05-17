11 Сентября 2020
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Мадонна (2017) | Фото:instagram.com/madonna

Губерниев сдал Мадонну, приехавшую на "Евровидение" в Израиль: "Храпит на весь отель!"

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в этом году вместе с Ольгой Шелест рассказывает российским телезрителям о происходящем на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве. Накануне вечером российский участник Сергей Лазарев выступил в полуфинале и отобрался в итоговое шоу, которое состоится в субботу, 18 мая.

Губерниев по этому поводу написал комментарий в Instagram, в котором раскрыл и некоторые подробности из кулуар конкурса. Например, певица Мадонна, прибывшая на финал шоу, оказывается, громко храпит.

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Номер Сергея Лазарева

"Лазарев - в финале Евровидения !!!! Волновался , но спел крепко и взял первую высоту !!!! На высоте были и комментаторы!!!!! В субботу будем бороться за нашу победу !!!!! Будем , клянусь Мадонной , которая храпит на весь отель !!!!!! И на весь сквер !!!!!!" – пишет Губерниев (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.). Кстати, некоторые подписчики Дмитрия посчитали, что сквер он упомянул не просто так, а в связи с событиями в Екатеринбурге.

Что касается Мадонны, то ее короткое выступление в финале "Евровидения" обойдется в $1 млн. Правда, оплатить такой гонорар организаторы конкурса не могли – это сделал за них канадский миллиардер Сильван Адамс, имеющий израильские корни.

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Губерниев сдал Мадонну, приехавшую на "Евровидение" в Израиль: "Храпит на весь отель!"

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Теги: дмитрий губерниев, мадонна, евровидение-2019, сергей лазарев



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