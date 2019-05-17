Губерниев сдал Мадонну, приехавшую на "Евровидение" в Израиль: "Храпит на весь отель!"

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в этом году вместе с Ольгой Шелест рассказывает российским телезрителям о происходящем на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве. Накануне вечером российский участник Сергей Лазарев выступил в полуфинале и отобрался в итоговое шоу, которое состоится в субботу, 18 мая.

Губерниев по этому поводу написал комментарий в Instagram, в котором раскрыл и некоторые подробности из кулуар конкурса. Например, певица Мадонна, прибывшая на финал шоу, оказывается, громко храпит.

Номер Сергея Лазарева

"Лазарев - в финале Евровидения !!!! Волновался , но спел крепко и взял первую высоту !!!! На высоте были и комментаторы!!!!! В субботу будем бороться за нашу победу !!!!! Будем , клянусь Мадонной , которая храпит на весь отель !!!!!! И на весь сквер !!!!!!" – пишет Губерниев (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.). Кстати, некоторые подписчики Дмитрия посчитали, что сквер он упомянул не просто так, а в связи с событиями в Екатеринбурге.

Что касается Мадонны, то ее короткое выступление в финале "Евровидения" обойдется в $1 млн. Правда, оплатить такой гонорар организаторы конкурса не могли – это сделал за них канадский миллиардер Сильван Адамс, имеющий израильские корни.