Фонд святой Екатерины открывает "горячую линию" по строительству храма в Екатеринбурге

Фонд святой Екатерины открывает "горячую линию" по строительству храма в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе фонда.

"Специалисты фонда готовы ответить на все вопросы, связанные со строительством храма святой Екатерины и благоустройством близлежащей территории. Мы ждем ваших звонков по телефону +7 (343) 312-12-35 в рабочие дни с 10 до 18 часов", - сообщили в фонде.

Напомним, на текущий момент строительство приостановлено. Накануне президент России Владимир Путин посоветовал решить проблему в интересах жителей, а для этого провести опрос.