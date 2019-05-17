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ВАДА, WADA, Всемирное антидопинговое агентство (2017) | Фото: sputniknews.com

WADA в ближайшее время может открыть дело на основе данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ближайшие недели может открыть первое дело на основе данных, полученных в московской антидопинговой лаборатории.

Специалисты ведут работу по подготовке к расследованию "ряда серьезных дел". Так заявил глава департамента расследований организации Гюнтер Юнгер, передает Regnum.

Представители Всемирного антидопингового агентства прибыли в Москву 10 января. Как заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, между российской стороной и WADA было найдено понимание по вопросу о передаче данных о проверках допинг-проб.

Как сообщалось ранее, после получения экспертами доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории могут начаться новые расследования допущенных спортсменами нарушений.

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WADA в ближайшее время может открыть дело на основе данных московской лаборатории

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Теги: WADA, московская лаборатория



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