WADA в ближайшее время может открыть дело на основе данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ближайшие недели может открыть первое дело на основе данных, полученных в московской антидопинговой лаборатории.
Специалисты ведут работу по подготовке к расследованию "ряда серьезных дел". Так заявил глава департамента расследований организации Гюнтер Юнгер, передает Regnum.
Представители Всемирного антидопингового агентства прибыли в Москву 10 января. Как заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, между российской стороной и WADA было найдено понимание по вопросу о передаче данных о проверках допинг-проб.
Как сообщалось ранее, после получения экспертами доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории могут начаться новые расследования допущенных спортсменами нарушений.