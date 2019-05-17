Евреи Екатеринбурга призвали протестующих против строительства храма "остановиться"

Евреи Екатеринбурга решили высказаться по ситуации вокруг строительства православного храма святой Екатерины в центре уральской столицы. Они призвали успокоиться и найти компромисс, передает корреспондент Накануне.RU.

Обращение за подписью главного раввина Уральского федерального округа Зелига Ашкенази размещено на сайте екатеринбургского еврейского общинного центра "Синагога". В нем говорится, что последние события в Екатеринбурге, где люди уже несколько дней протестуют против строительства храма в сквере возле Драмтеатра, вызывают у евреев "боль и тревогу". В общинном центре полагают, что сейчас "важно остановиться, не допустить раскола и взаимного ожесточения".

"Поэтому нельзя оставаться равнодушными. Давайте объединим усилия, чтобы преодолеть конфликт, найти компромисс, чтобы вернуть в город спокойствие!", - призвал главный раввин, обращаясь к жителям города.

Напомним, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал приостановить стройку храма до окончания опроса, который предложил провести президент РФ Владимир Путин.