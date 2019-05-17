11 Сентября 2020
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Т-90С, испытания в Индии, индийский контракт (2019) | Фото: УВЗ

Полгусеницы до срыва Т-90С: экс-руководитель УВЗ раскрыл подробности индийского контракта

17 мая для Уралвагонзавода особая дата. В 1999 году в этот день с завода были отправлены три танка Т-90С. Они ушли на испытания в суровых условиях индийской пустыни Тар. О том, какая сложная работа была проделана танкостроителями, и о значении "индийского контракта" для всей отрасли рассказал агентству ТАСС Николай Малых, генеральный директор Уралвагонзавода в 1997-2009 годах:

"Индийцам нужна была качественно новая машина, и они выставили множество трудновыполнимых на тот момент условий. Руководители Уралвагонзавода приняли их все, хотя это был огромный риск и почти авантюра. Но выхода не было".

"Нас спросили, когда сможете показать танк. И я им дал обещание показать машину в феврале 1999 года. А у нас ее нет. Нет ни брони, ни комплектующих. Брали детали из всех запасников, работали с конструкторами, технологами, комплектаторами. Первый танк был собран буквально из ничего", - признается он.

Одним из условий индийский военных была установка тепловизионного прицела на машину.

малых николай александрович генеральный директор фгу по уралвагонзавод(2007)|Фото: Накануне.ru

гостям из Индии выдали шапки в Нижнем Тагиле(2019)|Фото: УВЗ
Гостям из Индии выдали шапки в Нижнем Тагиле (90-е)

"Тепловизионных прицелов, которых они требовали, тогда в России толком не было, - рассказывает Николай Малых, - но мы его нашли и поставили. Машину собрали, испытали, привезли на полигон и стали ждать заказчиков. Приехало их очень много, человек 20. Начались испытания. Пробеги и дневные стрельбы прошли удачно, но тепловизор показывал большую зернистость.

Индийский генерал и говорит: "А что это у вас зернистость?" А я отвечаю: "Видите, снег идет? Вот вам и зернистость!" В общем, чудачили мы тогда на грани фола. Но замечания все учитывали и оперативно устраняли, дорабатывали. Тогда перед стрельбами мы подогрели корпуса машин, в которые нужно было стрелять. И не было ни одного промаха! Все попадали! Индийцы остались очень довольны".

Т-90С, испытания в Нижнем Тагиле(2019)|Фото: УВЗ
Испытания Т-90С в Нижнем Тагиле

министр обороны Индии Джордж Фернандес на отправке партии танков Т-90С в Индию 2001 г(2019)|Фото: УВЗ
Министр обороны Индии Джордж Фернандес на отправке партии танков Т-90С в Индию, 2001 г.

"На следующий день у них должны были быть теоретические занятия с Владимиром Поткиным (генеральный конструктор УКБТМ с 1987 по 1999 г.). А мои чудаки за полночь на радостях погнали танк загонять на трейлер, чтобы перевезти в цех, и он с трейлера пошел (примечание автора: в таком положении танк перевозить было нельзя).

Владимир Поткин в Индии, генеральный конструктор УКБТМ с 1987 по 1999(2019)|Фото: УВЗ
Владимир Поткин в Индии
Т-90с, отправка в Индию(2019)|Фото: УВЗ
1999 г., отправка трех машин в Индию

Чуть не свалился! Полгусеницы всего осталось. Все было против нас! А времени два часа ночи. Надо было принять решение, машина тяжелая, более 50 тонн. Начали искать краны, а ночью ничего нет. Но у нас на заводе был один 40-тонник и один кран 25 тонн. Притащили их на полигон, двумя кранами еле-еле поставили танк. И к утру он был в цехе.

Индийский генерал, кстати, тоже там был и это дело заметил, но задачу по утренним мероприятиям не отменил. А на следующий день сказал: "Я думал, что вы машины не пригоните с полигона. Не справитесь с этой задачей". А я ответил: "Нерешаемых задач нет!", - продолжает Николай Малых.

Владимир Поткин дает пояснения по Т-90С(2019)|Фото: УВЗ
Индийская делегация на УВЗ. Поткин дает пояснения по Т-90, 1998 г.

Т-90С, индийский контракт, испытания в индии(2019)|Фото: УВЗ
Испытания Т-90С в Индии

Человеческий потенциал уралвагонзаводцев таков, что они умеют находить выходы из экстремальных ситуаций. Неординарные, может быть опасные, но такие, которые позволяют решать эти нерешаемые задачи, говорит экс-гендиректор Уралвагонзавода.

Т-90С, испытания в Индии, индийский контракт(2019)|Фото: УВЗ
Т-90С на испытаниях в Индии

Первый Т-90 индийской сборки в Авади 2009(2019)|Фото: УВЗ
Первый Т-90 индийской сборки в Авади, 2009 г.

Отправка первых трех танков Т-90С на испытания в Индию и последующий "индийский контракт" — судьбоносные моменты истории не только для Уралвагонзавода, но для и всей танковой отрасли России.

Николай Малых, индийский контракт на Т-90С выполнен(2019)|Фото: УВЗ

Николай Малых, индийский контракт на Т-90С выполнен(2019)|Фото: УВЗ

"В кратчайшие сроки предстояло адаптировать имеющиеся наработки к требованиям заказчика, организовать производство и вернуть на завод уникальных специалистов, возродить утерянные кооперационные связи и обеспечить конвейер необходимыми комплектующими — это была на тот момент сложнейшая, почти невыполнимая задача. Но коллективы УКБТМ (Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения) и Уралвагонзавода с ней справились, проделав гигантскую кропотливую работу", — сказал в интервью ТАСС генеральный директор научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) Александр Потапов.

Александр Потапов, гендиректор Уралвагонзавода(2018)|Фото: Накануне.RU

модернизированный танк Т-90С(2011)|Фото: Накануне.RU

танк т-90с(2015)|Фото: Накануне.ru

Модернизированный танк Т-90с(2012)|Фото: Накануне.RU

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Полгусеницы до срыва Т-90С: экс-руководитель УВЗ раскрыл подробности индийского контракта

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Теги: Т-90С, Николай Малых, индийский контракт Т-90С



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