11 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Адриан Пино Оливейра художник-акционист (2019) | Фото:instagram.com/elnoviodevenus

Голый мужчина на гробнице Сальвадора Дали разбил яйцо

Испанский художник-акционист разделся на могиле Сальвадора Дали. Адриан Пино Оливейра решил таким образом отметить 115-й день рождения великого сюрреалиста.

Посетители театра-музея Дали в Фигерасе (Испания) в день рождения художника столкнулись с более сюрреалистическими сценами, чем ожидали. Мужчина разделся догола, встал на гробницу Дали и разбил керамическое яйцо, которое держал в руках. Он успел одеться, прибрать гробницу за собой и уйти до того, как прибыла полиция.

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Позже в обнаженном опознали Адриана Пино Оливейру, художника, известного своими публичными обнажениями в музеях и галереях по всей Европе. На своей странице в Instagram он называет себя "возлюбленным Венеры". Голышом он уже сфотографировался рядом с "Давидом" Микеланджело, "Девушкой с жемчужной сережкой" Вермеера и многими другими известными работами.

Пино говорит, что его публичные обнажения позволяют его телу "достигать того же статуса, что и у произведений, которые он видит перед собой". Его последняя акция с яйцом является частью перфоманса Project V, в ходе которого он старается "восстановить мистический смысл и ритуал искусства".  

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Голый мужчина на гробнице Сальвадора Дали разбил яйцо

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Теги: художник, акционист, перфоманс, сальвадор дали, искусство, сумасшедшие



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