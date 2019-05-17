Голый мужчина на гробнице Сальвадора Дали разбил яйцо

Испанский художник-акционист разделся на могиле Сальвадора Дали. Адриан Пино Оливейра решил таким образом отметить 115-й день рождения великого сюрреалиста.

Посетители театра-музея Дали в Фигерасе (Испания) в день рождения художника столкнулись с более сюрреалистическими сценами, чем ожидали. Мужчина разделся догола, встал на гробницу Дали и разбил керамическое яйцо, которое держал в руках. Он успел одеться, прибрать гробницу за собой и уйти до того, как прибыла полиция.

Позже в обнаженном опознали Адриана Пино Оливейру, художника, известного своими публичными обнажениями в музеях и галереях по всей Европе. На своей странице в Instagram он называет себя "возлюбленным Венеры". Голышом он уже сфотографировался рядом с "Давидом" Микеланджело, "Девушкой с жемчужной сережкой" Вермеера и многими другими известными работами.

Пино говорит, что его публичные обнажения позволяют его телу "достигать того же статуса, что и у произведений, которые он видит перед собой". Его последняя акция с яйцом является частью перфоманса Project V, в ходе которого он старается "восстановить мистический смысл и ритуал искусства".