11 Сентября 2020
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Максим Афанасьев, заместитель главы Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

На пост главы Тобольска претендуют депутат и заместитель тюменского мэра

На пост главы Тобольска заявились два кандидата, сообщили Накануне.RU в городской думе Тобольска.

Первый кандидат - заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев. Его называют основным претендентом на должность мэра. Афанасьева характеризовали как современного управленца, который совершил в Тюмени "транспортную революцию" и благодаря смелым урбанистическим идеям сделал город комфортным и столичным.

Второй кандидат - депутат городской думы Тобольска - Михаил Никитин. В думу города он избрался от партии "Единая Россия". Также Никитин возглавляет городской "Центр искусств и культуры".

Добавим, что оба кандидата являются самовыдвиженцами.

Заявки на конкурс принимаются до 20 мая. Сам конкурс пройдет 28 мая.

Напомним, 30 апреля депутаты тобольской городской думы единогласно утвердили отставку главы города Владимира Мазура. Бывший мэр на заседание не явился. Ожидается, что конкурс на должность главы города будет объявлен в ближайшее время. 23 апреля официально объявлено, что чиновник покинул администрацию "по собственному желанию" в связи с новым местом работы. Где именно будет работать экс-градоначальник, неизвестно.

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На пост главы Тобольска претендуют депутат и заместитель тюменского мэра

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Теги: Владимир Мазур, кандидаты, максим афанасьев, михаил никитин



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