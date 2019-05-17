Кабмин не поддержал единый сбор с покупок в зарубежных онлайн-магазинах

В Минкомсвязи и Минпромторге выступили против идеи Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 15% пошлину на все покупки в зарубежных интернет-магазинах.

Так, в Минкомсвязи отметили, что такой шаг приведет к повышению цен, увеличив нагрузку на конечных потребителей.

В Минпромторге считают, что необходимо придерживаться правил, принятых странами ЕАЭС, пишут "Известия".

Изначально Ассоциация вела речь о налоге в 20% от стоимости товара, исключив их из категории товаров для личного пользования, но затем снизила размер.

Ретейлеры объясняют свое предложение желанием уравнять условия, в которых работают иностранные и отечественные компании e-commerce.

Напомним, в России снижен порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования с 1 тыс. евро в месяц до 500 евро. Ранее почта России предлагала ввести пошлину на покупки дороже 50 евро.