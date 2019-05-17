Замгенпрокурора Гулягин устроил выволочку главам ямальских Гострудинспекции и управления судебных приставов

В Салехарде заместитель Генерального прокурора России Юрий Гулягин во время межведомственного совещания по вопросам состояния законности в сфере оплаты труда раскритиковал работу окружных Гострудинспекции и управления службы судебных приставов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

С начала 2018 г. прокуроры разного уровня нашли более 7,5 тыс. нарушений закона. Внесено 399 представлений, предъявлено 3,4 тыс. исков, привлечено к дисциплинарной и административной ответственности 790 должностных и юридических лиц. Наиболее грубые нарушения легли в основу 15 уголовных дел. Результат – работника вернули долги по зарплате на сумму более 900 млн руб.

Однако ситуация с соблюдением на Ямале трудовых прав работников остается сложной. Больше всего такого рода проблем – в области строительства, транспорта, ЖКХ и ряда иных производственных отраслей. Наибольшая суммарная задолженность по зарплате имеется в организациях, расположенных в Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме. Основными причинами долгов являются возникающие у предприятий экономические трудности, финансовая несостоятельность юридических лиц.

В этих условиях те, кто должен контролировать своевременную выплату зарплаты, не до конца выполняют свои обязанности. В частности, речь идёт о региональной Гострудинспекции. Не всегда своевременно и должным образом исполняются судебные акты о взыскании долгов, что говорит о неэффективности работы окружного управления судебных приставов.

В связи с этим Гулягин лично объявил предостережения о недопустимости нарушения закона руководителю окружной Государственной инспекции труда Андрею Зимину, руководителю окружного управления ФССП Евгению Смирнову. Аналогичные слова прозвучали в адрес директоров четырех предприятий региона, на которых допускались факты задержки выплаты заработной платы и иные нарушения трудового законодательства, - "Надымгоргаз", "Жилстрой", "Пуровский центр недвижимости" и "Полярстройкомплект".

Добавим, сегодня Гулягин в рамках визита на Ямал проводит в Салехарде личный приём.