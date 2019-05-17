11 Сентября 2020
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Общество Курганская область
набережная, Тобол (2019) | Фото:kurganobl.ru

В Кургане реконструируют набережную Тобола от Богоявленского храма до Пивзавода

В Кургане в этом или следующем году реконструируют набережную реки Тобол на участке от Богоявленского храма до входа в ЦПКиО на улице Максима Горького, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства области.

Как отметил врио губернатора региона Вадим Шумков, заявка на финансирование проекта из федерального бюджета уже отправлена.

"Финансирование - самый тяжелый для Кургана вопрос. Я поддержал благоустройство данного отрезка набережной. Это очень важно для жителей города. Здесь гуляет достаточно много людей, выходят на пробежки. В таком виде это, конечно, оставлять нельзя", - сказал врио губернатора.

набережная, Тобол(2019)|Фото:kurganobl.ru

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В Кургане реконструируют набережную Тобола от Богоявленского храма до Пивзавода

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Теги: Вадим Шумков, набережная, Тобол, Курган, реконструкция



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