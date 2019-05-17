В Кургане реконструируют набережную Тобола от Богоявленского храма до Пивзавода

В Кургане в этом или следующем году реконструируют набережную реки Тобол на участке от Богоявленского храма до входа в ЦПКиО на улице Максима Горького, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства области.

Как отметил врио губернатора региона Вадим Шумков, заявка на финансирование проекта из федерального бюджета уже отправлена.

"Финансирование - самый тяжелый для Кургана вопрос. Я поддержал благоустройство данного отрезка набережной. Это очень важно для жителей города. Здесь гуляет достаточно много людей, выходят на пробежки. В таком виде это, конечно, оставлять нельзя", - сказал врио губернатора.