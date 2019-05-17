В Минобороны РФ узнали о готовящейся провокации боевиками запрещенной "Джебхат ан-Нусры"

В Министерстве обороны РФ заявили, что в сирийской провинции Идлиб боевики запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра" готовят провокацию с применением химического оружия.

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Об этом военное ведомство сообщило со ссылкой на свои источники в Сирии: известно, что в пункт Серакаб уже свозятся обломки российского оружия. Как полагают в Минобороны, экстремисты хотят сделать выпад в сторону мирных жителей, чтобы обвинить в этом российских военных.

Как сообщает ПолитЭксперт, ранее боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня Алеппо и Скальбию, погибли десятки мирных жителей.

Напомним, недавно в Алеппо произошел обмен девяти боевиков на сирийских заложников.