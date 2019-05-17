Бывший друг и помощник Канье Уэста подделал подпись шефа на контракте в $2,5 миллиона

Скандал вокруг богатого и знаменитого американского рэпера Канье Уэста (41), мужа Ким Кардашьян. Бывший друг музыканта и ассистент его лейбла GOOD Music Малик Юсеф обвиняется в подделке подписи Уэста. Юристы считают, что благодаря этому мошенничеству Юсеф мог заработать миллионы долларов.

В суд подал корейский модный бренд Gentle Monster, известный своими очками. Сумма предполагаемого ущерба - $2,5 млн. Именно столько Юсеф выманил у компании, обещав, что Канье снимет для бренда рекламное видео. Мужчина даже организовал встречу между представителями бренда и Канье. Непонятно, о чем они говорили, но GM остались в уверенности, что музыкант заключил с ними сделку, а Уэст, в свою очередь, и не подозревал, что нанялся работать.

Интересно, что Уэст был не единственной знаменитостью, кого подставил Малик Юсеф. Он убедил GM, что с ними будут работать Фаррелл, Джейден Смит и другие звезды. В компании считают, что мошенничество Юсефа было тщательно спланировано, оно длилось более девяти месяцев. Доказательством является подпись Канье, подделанная на контракте.

В корейской компании заподозрили неладное только тогда, когда Юсеф в феврале 2019 года предоставил им видео, весьма далекое от того, что хотел видеть заказчик. В титрах было сказано, что Канье и Фаррелл написали и спродюсировали музыку.

Gentle Monster выпустили рекламу, отмечая участие в ней Канье Уэста. К ужасу бренда Ким Кардашьян тут же написала в твиттере, что ее муж не имеет к этому видео никакого отношения. Корейцы были вынуждены удалить ролик.

Это уже не первое мошенничество Юсефа, когда он использовал имя Канье для личной выгоды. Так, в феврале этого года он подделал подпись Канье, чтобы выступить на шоу Филиппа Плейна на модном показе в Нью-Йорке. Показ так и не состоялся, Юсеф сбежал с кучей денег, правда, позже он их возвратил.