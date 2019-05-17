"Мусорная реформа" бесит даже "единороссов"

В регионах подспудно зреет недовольство действиями центра, сегодня оно прорывается в глухой ропот не только обывателей, но уже и самих представителей региональной политической элиты. Присутствует понимание того, что решения, спускаемые из кабинетов федеральных чиновников и особенно из Госдумы, мягко говоря, не всегда адекватны.

Корреспондент Накануне.RU 16 мая побывал на дискуссионной площадке представителей партии "Единая Россия" в Челябинске и вот что услышал о реализации и ходе так называемой "мусорной реформы".

Круглый стол под названием "Проблемы обращения с коммунальными отходами. Пути решения" должен был изначально проходить в привычном для таких мероприятий режиме. Наверное, он и проходил бы так, если бы буквально все присутствующие ("единороссы", представители науки и бизнеса) в своих выступлениях не говорили одного: "мусорная реформа" начисто лишена концептуального смысла и в предложенном виде не приведет ровно ни к каким результатам. Сразу оговоримся – дальше никаких выводов сделано не было, то есть критиковать российское Правительство, так же как и застрельщиков принятия решения в Госдуме, то есть фракцию "Единой России", никто не решился. Но смысл выступлений и общая тональность буквально кричали как раз об этом. "Мусорная реформа" в её нынешнем виде никуда не годится.

Впрочем, до того, чтобы честно предложить просто отменить негодный законодательный документ и вновь заняться проработкой вопроса, не дошло. Все-таки инстинкт самосохранения и так сказать толерантность по отношению к вышестоящему начальству делают свое дело.

Модератором дискуссии выступила директор челябинского филиала Уральского социально-экономического института "Академии труда и социальных отношений" Ольга Артемова. В вопросах реформирования мусорной отрасли Артемова предложила включить "конструктивную активность", правда, было неясно одно – то ли предложение касалось только присутствовавших в зале её вуза, то ли распространялось на всех причастных чиновников. На сегодняшний день, по её словам, на каждом этапе сбора, сортировки, переработки и даже захоронения мусорных отходов присутствуют непреодолимые проблемы. Изначально заложенные в самой идее "мусорной реформы" и прописанные в законодательстве.

Её поддержал член совета при правительстве Челябинской области и директор Челябинского дома ученых Василий Пронин, безапелляционно заявивший, что в регионе сегодня нет переработки отходов. А значит, цели, ради которых вообще-то и затевалась вся реформа, не достигнуты. Более того, при существующем законодательстве и сложившейся системе работы регоператоров, эти цели и не могут быть достигнуты в силу целого ряда причин. Пронин особо подчеркнул: полигон в Полетаево по сортировке отходов только на словах является "полигоном", никакой сортировки серьезных объемов мусора он не ведет. Поэтому должен быть закрыт, такого же мнения, напомним, придерживаются и члены челябинской ячейки "Общероссийского народного фронта" (ОНФ), и тем более жители собственно Полетаево. О коллизиях в Полетаево мы много рассказывали.

Пронин говорит: старт "мусорной реформы" спровоцировал рост количества несанкционированных свалок не только в Челябинской области, но и по всей стране. И ситуация, судя по развитию, будет лишь ухудшаться. Лишь за последние месяцы активисты ОНФ выявили на территории области около 1000 неучтенных нигде свалок, 300 из них худо-бедно были ликвидированы. Но свалки продолжают расти угрожающими темпами.

Не согласиться с ученым было сложно, тем более что он обозначил лишь ряд наиболее заметных и лежащих на поверхности проблем. Главная же беда "мусорной реформы" – отсутствие внятной и четко прописанной концепции обращения с ТБО, отсутствие реальных механизмов взаимодействия в цепочке население – сбор мусора – сортировка – переработка. "Сами понимаете, что, если даже одно звено в системе не работает, буксует вся система. А у нас не работают все звенья!" – заключил эксперт.

Василий Пронин, добавим, был одним из немногих специалистов, честно предупреждавших в данном случае южноуральскую власть о неготовности "мусорной реформы", начиная еще с 2013-2014 гг.

Наконец, что самое удивительное, резкой критике происходящее подверг и заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров. Совладелец одного из довольно крупных промышленных предприятий в Челябинске, прекрасный специалист-практик с многолетним опытом законодательной деятельности.

Захаров проинформировал, что недавно был в Грузии, где, по его словам, ситуация с мусором на порядок отличается от российской. "Никаких свалок нигде не видно, если грузинам или туристам нужно выбросить мусор, стоит повернуть голову и увидишь специально отведенное место для мусора", – рассказал он. Захаров признался, что до конца не разобрался в том, как действует грузинская модель, однако, ясно одно – сбором и утилизацией мусора занимаются в этой кавказской стране власти. Центральные, региональные и муниципальные, все вопросы в зоне их ответственности и компетенции.

Сравните это с российской моделью, где работает куча региональных операторов, плюс в системе задействованы управляющие компании, ТСЖ, ЖЭКи и даже власти различного уровня. Как раз по пословице про семь нянек и брошенное дитя…

"Мне непонятно еще одно: почему мы, предлагая любую реформу, любое начинание, делаем всегда одно и то же – перекладываем расходы на население?! Сразу перекладываем, еще ничего не сделав?" – вопрошал видный "единоросс" и представитель законодательной ветви власти. Захаров напомнил, что падение уровня доходов населения в Челябинской области за последние шесть лет составило даже по официальным цифрам 25%.

"Это большая сумма, а тут людей все время еще пытаются заставить платить за разные нововведения!" – подытожил зампред ЗСО.

И Артемова, и Пронин, и Захаров, как и другие выступавшие, от себя привели несколько примеров абсурдности происходящего. Артемова вспомнила студенческий опыт работы "на картошке", когда по указанию преподавателей с утра студенты начинали сортировать овощи на крупные и мелкие фракции. "А вечером приезжал тракторист и вываливал все в одну телегу. Ничего не напоминает в нашей ситуации с раздельным сбором мусора?" – не без юмора отметила директор вуза.

Тот же Захаров уже без всякого юмора рассказал, как была закуплена в Челябинске большая часть так называемых современных мусорных контейнеров на колесиках. "На Западе дворник утром вывозит эти контейнеры поближе к дому, куда-нибудь под арку, чтобы жильцы имели возможность выбросить свой мусор, потом он этот контейнер катит за 300-500 метров, где содержимое забирает мусоровоз. Вот для чего колесики нужны – чтобы мусоровозы не заезжали под окна! У нас контейнеры на колесиках просто устанавливаются на те же площадки, причем на специальное возвышение, и мусоровозы как заезжали во дворы, так и заезжают. Зачем тогда такие контейнеры нужны?" – рассказал депутат.

Ну и так далее, говорить о сюрреализме и бестолковости участники круглого стола продолжали еще долго. По предложению Артемовой приняли во внимание 16 (!) пунктов, которые должны были исправить существующее положение дел. Хотя, напомним, из выступлений буквально всех участников напрашивалось другое: реформу нужно отменять в том виде, в котором её затеял федеральный центр, федеральные министры (наверное, и лоббисты?), а дружно одобрили члены обеих палат российского парламента.

Повторимся, самого логичного и обоснованного вывода – о бессмысленности подобного рода реформирования – так и не прозвучало, до такой прямоты никто из участников, тем более никто из "ЕР", все-таки пока не дошёл.