11 Сентября 2020
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Политика В России
посольство РФ в США (2017) | Фото: www.bbc.com

Посольство РФ пообещало ответ на санкции США против чеченского спецназа

РФ примет ответные меры в связи с новыми американскими санкциями в отношении российских граждан. Об этом говорится в заявлении посольства России в США.

16 мая стало известно о том, что Вашингтон ввел санкции против чеченцев из спецотряда Федеральной службы войск национальной гвардии "Терек".

В список попали Висмурадов Абузайд, командир отряда "Терек", а также еще четыре человека: бывший заместитель батальона "Север" Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля.

В отношении этих людей применят блокировку активов в США, отказ в визе и другие санкции.

Посольства в Facebook заявило, что санкции отражают намерение "либо осложнить международное контртеррористическое сотрудничество "Терека", либо страх перед его способностью действовать в Арктике".

В ведомстве добавили, что эти неконструктивные меры США "явно противоречат позитивному настрою недавних российско-американских переговоров в Сочи".

Ранее глава Чечни прокомментировал попадание под американские санкции отряда Росгвардии "Терек" и бывшего заместителя командира батальона "Север" Руслана Геремеева.

Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что не видит связи между спецотрядом и гибелью Сергея Магнитского, в честь которого был назван пакет санкций.

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Посольство РФ пообещало ответ на санкции США против чеченского спецназа

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Теги: терек, чечня, спецназ, санкции сша



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Ранее 16.05.2019 21:57 Мск США ввела санкции против чеченцев из спецотряда "Терек"

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