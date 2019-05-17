11 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Бэй Юймин архитектор (2019) | Фото:Flickr

В возрасте 102 лет скончался архитектор Йо Минг Пей, создавший стеклянную пирамиду в Лувре

Знаменитый китайско-американский архитектор Йо Минг Пей (в России его имя часто переводится как Юймин Бэй) скончался на 103-м году жизни. Самой известной работой Йо Минга стала стеклянная пирамида в парижском Лувре.

Пей скончался в среду вечером, об этом сообщил архитектурный критик и писатель Пол Голдберг со ссылкой на сына Пея.

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Архитектор начал свою карьеру в 1948 году в качестве строителя в Нью-Йорке. Он закончил Гарвардский университет. Самой известной его работой стала пирамида из стекла и стальных рам в Лувре – с 1989 года она служит входом в этот знаменитый замок и музей в центре Парижа. Среди других важных работ Пея – восточное крыло Национальной галереи искусств в Вашингтоне (1978), библиотека Джона Кеннеди в Боастоне и зал славы рок-н-ролла в Кливленде, открытый в 1995 году. Всего Пей разработал более 50 архитектурных проектов в США и других странах, в том числе во Франции, Китае, Японии, Люксембурге и Катаре, многие его работы были отмечены наградами.

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В возрасте 102 лет скончался архитектор Йо Минг Пей, создавший стеклянную пирамиду в Лувре

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Теги: йо минг пей, архитектор, биография, пирамида в лувре



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