В возрасте 102 лет скончался архитектор Йо Минг Пей, создавший стеклянную пирамиду в Лувре

Знаменитый китайско-американский архитектор Йо Минг Пей (в России его имя часто переводится как Юймин Бэй) скончался на 103-м году жизни. Самой известной работой Йо Минга стала стеклянная пирамида в парижском Лувре.

Пей скончался в среду вечером, об этом сообщил архитектурный критик и писатель Пол Голдберг со ссылкой на сына Пея.

Архитектор начал свою карьеру в 1948 году в качестве строителя в Нью-Йорке. Он закончил Гарвардский университет. Самой известной его работой стала пирамида из стекла и стальных рам в Лувре – с 1989 года она служит входом в этот знаменитый замок и музей в центре Парижа. Среди других важных работ Пея – восточное крыло Национальной галереи искусств в Вашингтоне (1978), библиотека Джона Кеннеди в Боастоне и зал славы рок-н-ролла в Кливленде, открытый в 1995 году. Всего Пей разработал более 50 архитектурных проектов в США и других странах, в том числе во Франции, Китае, Японии, Люксембурге и Катаре, многие его работы были отмечены наградами.