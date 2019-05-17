11 Сентября 2020
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Экономика В России
Бюджет, деньги (2016) | Фото:kolpinec.ru

Минфин предложил увеличить траты на силовиков за счет ПФР

Министерство финансов опубликовало поправки в федеральный бюджет на текущий год.

Они предусматривают увеличение доходов и расходов. Больше всего предполагается растратить на содержание правоохранительных органов. Доходы федерального бюджета, по свежим расчетам министерства, вырастут на 205,6 млрд руб.

Рост будет обеспечен за счет увеличенных ненефтегазовых доходов. Нефтегазовые, состоящие из экспортных пошлин на нефть и газ и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), напротив, снизятся — на 58,7 млрд руб. Минфин объясняет это конъюнктурой на сырьевых и валютных рынках.

Расходы в новом прогнозе должны вырасти на 256,5 млрд руб. Увеличение коснется почти всех направлений, кроме социального. Так, ежегодный трансферт в адрес Пенсионного фонда по итогам 2019 года предлагается сократить на 15,8 млрд руб. На 12,5 млрд должны повыситься траты на безопасность и правоохранительную деятельность, 6 млрд руб. из них пойдет на финансирование МВД.

На 2,7 млрд снизятся расходы на армию, на 72,9 млрд увеличатся траты на национальную экономику, сообщает Lenta.ru.

Напомним, ранее глава правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов предложил ввести школьный курс по пенсионной системе. По его словам, благодаря этому "молодые люди, которые выходят на работу, будут сразу задавать правильные вопросы". Дроздов добавил, что около 6 млн школьников прослушали специальные курсы фонда по пенсионной грамотности.

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Минфин предложил увеличить траты на силовиков за счет ПФР

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Теги: Минфин, силовики, ПФР, бюджет



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