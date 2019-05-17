11 Сентября 2020
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Экономика В России
Lada Largus (2018) | Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Россияне отказываются от машин с механическими коробками передач

За первые три месяца в России было продано 152 тыс. новых легковых машин, оснащенных механической коробкой передач.

Как сообщает аналитическое агентство "Автостат, это на 8% меньше, чем за такой же период 2018 года. Отмечается, что рыночная доля автомобилей с "механикой" за год уменьшилась с 45,2 до 41,3%. При этом наибольшее предпочтение при покупке таких машин жители страны отдают Lada.

Всего за январь-март россияне купили 74,4 тыс. отечественных автомобилей, оснащенных механической коробкой передач (+5%). На втором месте в этом рейтинге находится бренд Renault с показателем 20,6 тыс. проданных машин (-15%). Третье место у Hyundai — 9,3 тыс. автомобилей (-5%), сообщают "Известия".

Тем временем, в России упали продажи автомобилей. В апреле текущего года в России продано 148 тыс. 296 легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, что на 2,7% меньше, чем в 2018 году.

Таким образом, в прошлом месяце авторынок страны во второй раз с начала года показал отрицательную динамику. Как сообщил глава Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер, "рынок не в той форме, которую мы наблюдали всего лишь 12 месяцев назад, когда рынком демонстрировался последовательный двузначный рост".

АвтоВАЗ по-прежнему остается лидером отечественного автомобильного рынка. В апреле компании удалось продать 32 тыс. 316 автомобилей LADA - на 5% больше, чем в этот же месяц год назад.

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Россияне отказываются от машин с механическими коробками передач

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Теги: автомобили, машины, транспорт



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