В Екатеринбурге водитель "Шевроле" наехал на ребенка

В Екатеринбурге устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, вечером 16 мая водитель "Шевроле", двигаясь по улице Бахчиванджи, наехал на пешехода. В результате автоаварии пострадала 11- летняя девочка. Ребенка с открытым переломом правой голени, а также переломом правого плеча, госпитализировали.

Автомобилем управлял 21-летний молодой человек. На месте сотрудниками ГИБДД проведены все необходимые замеры, составлены процессуальные документы, опрошены участники и очевидцы столкновения.