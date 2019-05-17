11 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
скорая помощь, продажа, объявление (2019) | Фото:avito.ru

В Екатеринбурге водитель "Шевроле" наехал на ребенка

В Екатеринбурге устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, вечером 16 мая водитель "Шевроле", двигаясь по улице Бахчиванджи, наехал на пешехода. В результате автоаварии пострадала 11- летняя девочка. Ребенка с открытым переломом правой голени, а также переломом правого плеча, госпитализировали.

Автомобилем управлял 21-летний молодой человек. На месте сотрудниками ГИБДД проведены все необходимые замеры, составлены процессуальные документы, опрошены участники и очевидцы столкновения.

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В Екатеринбурге водитель "Шевроле" наехал на ребенка

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Теги: ДТП, авария, дети



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