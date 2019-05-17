Банковские вклады пошли в рост

Средняя максимальная ставка банковских вкладов для физических лиц в десяти крупнейших финансовых учреждениях в первой декаде мая составила 7,522% годовых.

По данным Центробанка РФ, с начала месяца ставка выросла на 0,029 процентного пункта. На рост ставки повлияли действия Сбербанка, который с 8 мая запустил вклад "Красная гвоздика" с повышенными ставками. Они составляли 6–6,5% годовых. Однако праздничное предложение Сбербанка было краткосрочным: сейчас открыть данный вклад уже нельзя.

Напомним, в апреле крупнейшие российские банки вслед за Сбербанком приступили к снижению ставки по рублевым вкладам.

Так, в первой половине апреля ставки опустили ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк и "Открытие". ​Россельхозбанк единственный из них снизил и максимальную ставку по вкладам, остальные банки сохранили действующие максимальные ставки в премиальном сегменте.

Таким образом, банковский рынок страны прошел локальный пик ставок по рублевым вкладам. Однако, как сообщает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, о тенденции резкого снижения говорить пока рано.