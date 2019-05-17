11 Сентября 2020
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Экономика В России
отток капитала, доллары, вывод средств (2016) | Фото:

Отток капитала из России увеличился вдвое

Чистый отток капитала из России за январь-апрель вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $34,7 млрд.

Как говорится в сообщении Банка России, в 2018 году отток капитала оценивался в $18,5 млрд за первых четыре месяца.

"Практически весь прирост показателя по сравнению с соответствующим периодом прошлого года был обусловлен увеличением чистого приобретения иностранных активов банковским сектором наряду с более существенным, чем годом ранее, сокращением внешних обязательств", – отмечает говорится в сообщении Центробанка.

По данным регулятора, профицит внешней торговли РФ в январе – апреле 2019 года вырос на 4,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $62 млрд.

Напомним, в Кремле стремительный отток капитала объясняли влиянием рыночной экономики. Ситуацию в экономике страны при этом называли стабильной. Как говорит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "в какие-то периоды оттоки бывают меньше, в какие-то больше". При этом отток капитала, по мнению Пескова, "понятие растяжимое"

Как сообщало Накануне.RU, по итогам прошлого года отток капитала из РФ, по данным регулятора, вырос в 2,7 раза — до $67,5 млрд.

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Отток капитала из России увеличился вдвое

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Теги: отток капитала, инвестиции



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