11 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Сергей Лазарев Евровидение-2019 (2019) | Фото:instagram.com/lazarevsergey

Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения-2019"

Российский исполнитель Сергей Лазарев, который представляет РФ на международном конкурсе "Евровидение", по итогам голосования прошел в финал конкурса.

Второй полуфинал состоялся 16 мая. В нем приняли участие представители 18 стран. Кроме российского певца, в финал, который пройдет 18 мая, попали представители Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.

Сергей Лазарев выступил под тринадцатым номером и уверенно исполнил свою музыкальную композицию. Номер исполнителя завершился продолжительными овациями фанатов.

Ранее стали известны результаты первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2019".

Певица Катерина Дуска из Греции, белорусская представительница Зена и сербка Невена Божович допущены до следующего этапа состязания.

Также в финал прошли представительница Кипра Тамта, певец Виктор Крон из Эстонии, чешская группа Lake Malawi, оперная дива из Австралии Кейт Миллер-Хайдке, группа Hatari из Исландии, представитель Сан-Марино Серхат и дуэт Залы Краль и Гашпера Шантла из Словении.

Музыкальный критик Сергей Соседов сомневается в возможности его победы. Эксперт считает, что Лазареву и в пятерку лидеров будет попасть сложно.

Напомним, в этом году Сергей уже во второй раз будет пытать счастье на музыкальном турнире – впервые он выступил на "Евровидении" в 2016 году, завоевав "бронзу".

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Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения-2019"

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Теги: Евровидение, Сергей Лазарев, Израиль



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