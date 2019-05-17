Предложено поднять предел страхования вкладов до 10 млн рублей

Центробанк РФ и Агентство по страхованию вкладов завершили разработку проекта закона о выплате части вкладчиков "лопнувших" банков повышенных компенсаций — в размере до 10 млн руб.

Как сообщил глава АСВ Юрий Исаев, компенсации такого размера предлагается выплачивать "при возникновении высоких остатков на счете в силу особых жизненных обстоятельств", например, при размещении на банковских счетах денег, полученных по наследству или в результате продажи жилья.

Сегодня предельный размер возмещения по вкладам в одном банке составляет 1,4 млн руб.

По мнению Антонова, основные бенефициары предложения — крупнейшие банки страны, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в конце марта в Госдуму внесен законопроект о защите интересов вкладчиков от недобросовестных кредитных организаций.

В пояснительной записке к проекту говорится, что закон направлен на "установление новеллы, которая позволит обеспечить и защитить права и интересы вкладчиков, оказавшихся жертвами недобросовестных кредитных организаций, которые не включили указанных вкладчиков - физических лиц в реестр вкладчиков по различным причинам". Авторы законопроекта указывают, что зачастую права таких "забалансовых" вкладчиков оказываются неучтенными в результате ведения черной бухгалтерии в целях вывода денежных средств кредитной организацией, у которой, в конечном итоге,отозвали лицензию. И в результате такие вкладчики оказываются ни с чем.

Депутаты предлагают в случае несогласия вкладчика с размером возмещения по вклада, предоставить ему право провести независимую экспертизу достоверности предоставленных документов, которые подтверждают обоснованность его требований. Экспертиза проводится на основании соглашения между вкладчиком и агентством по страхованию вкладов.