11 Сентября 2020
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МКС Международная космическая станция (2011) | Фото:kushnerov.com

Американским астронавтам на МКС угрожает жара

Астронавтов, которые в настоящее время работают на МКС, предупредили о том, что ближайшей ночью они, как ожидается, не смогут спать в своих каютах в американском модуле Harmony.

Оператор хьюстонского центра управления полетом сообщил астронавту Энн Макклейн, что температура в модуле существенно выше нормальных значений. О причинах этого экипажу не сообщили.

В модуле Harmony расположены четыре каюты для сна, в российском модуле "Звезда" - две каюты, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в конце апреля на американском сегменте МКС обнаружена проблема с системой электропитания. Неполадки были связаны с одним из блоков подключения электропитания, который распределяет подачу энергии.

Как сообщалось ранее, научно-энергетический и узловой модули, которые установят на российском сегменте МКС, будут иметь противометеоритную защиту.

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Американским астронавтам на МКС угрожает жара

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Теги: МКС, космос, космонавты



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