11 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Коломойский, Приватбанк (2015) | Фото: ukranews.com

Стало известно, зачем Коломойский вернулся на Украину

Возвращение украинского олигарха Игоря Коломойского на родину связано со скорой инаугурацией избранного президента Владимира Зеленского и жесткими заявлениями адвоката президента США Дональда Трампа.

Бизнесмен еще до объявления даты инаугурации Зеленского знал, что она пройдет 20 мая, так как "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" неофициально согласились на этот день, сообщает "Страна.ua".

Еще одна причина - недавнее заявление Рудольфа Джулиани - адвоката главы Белого дома, который назвал олигарха криминальным бизнесменом и посоветовал Зеленскому прервать связи с ним. По данным издания, Коломойский может подвергнуться серьезному давлению со стороны Америки, а, учитывая тесные отношения администрации Трампа с Израилем, где Коломойский жил почти год, за границей ему сейчас находиться небезопасно.

Напомним, бизнесмен и политик прилетел в аэропорт Днепра в ночь на 16 мая. Лайнер группы "Приват" с ботовым номером UR-PRT совершил рейс из Тель-Авива. Коломойский заявил, что не знает, чем займется на Украине в первую очередь.

Олигарх покинул страну в июне 2017 года и с тех пор жил в Женеве. В сентябре прошлого года он переехал в Израиль. Месяц назад он заявил, что собирается вернуться на Украину после официального объявления результатов выборов и готов помогать победителю президентских выборов.

Ранее Коломойский назвал действующего президента Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом он сказал, комментируя решение Окружного административного суда Киева, который накануне признал незаконной национализацию "Приватбанка".

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Стало известно, зачем Коломойский вернулся на Украину

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Теги: Коломойский, Украина, олигарх



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