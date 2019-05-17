Кадыров прокомментировал санкции против "Терека"

Глава Чечни прокомментировал попадание под американские санкции отряда Росгвардии "Терек" и бывшего заместителя командира батальона "Север" Руслана Геремеева.

Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что не видит связи между спецотрядом и гибелью Сергея Магнитского, в честь которого был назван пакет санкций. "Новость покруче, чем обнаружение жизни на Марсе. Как говорится, где Магнитский, а где Чечня? С какого боку привязывают отряд "Терек" к Магнитскому?" — написал политик.

"Если в США на высшем уровне обсуждают вопросы "Терека" и командира Абузайда Висмурадова, это убедительное свидетельство того, что США боятся нас — маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки. Значит, мы на правильном пути, действуем эффективно, результативно, оперативно. Ради народа, ради Аллаха готовы умереть в бою с врагами нашего Отечества — России, врагами ислама, врагами Чечни и чеченского народа!" — написал Кадыров.

16 мая стало известно о том, что США ввели санкции против чеченцев из спецотряда Федеральной службы войск национальной гвардии "Терек", об этом пишет РБК.

В список попали Висмурадов Абузайд, командир отряда "Терек", а также еще четыре человека: бывший заместитель батальона "Север" Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля.

В отношении этих людей применят блокировку активов в США, отказ в визе и другие санкции.

Список представлен на сайте Минфина США.