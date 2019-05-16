США ввела санкции против чеченцев из спецотряда "Терек"

Америка ввела санкции против чеченцев из спецотряда Федеральной службы войск национальной гвардии "Терек", об этом пишет РБК.

В список попали Висмурадов Абузайд, командир отряда "Терек", а также еще четыре человека: бывший заместитель батальона "Север" Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля.

В отношении этих людей применят блокировку активов в США, отказ в визе и другие санкции.

Список представлен на сайте Минфина США.