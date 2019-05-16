"Люди окружили священников и спокойно общаются": в Екатеринбурге защитники сквера ведут себя мирно

Акция протеста против строительства собора Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра постепенно переросла в мирное русло, об этом сообщает "Типичный Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте".

Как ранее сообщало Накануне.RU, с собравшимися встретился мэр города Александр Высокинский. Он пообещал приостановить стройку в сквере до окончания процесса опроса, который порекомендовал провести местным властям Владимир Путин. Ожидается, что опрос займет несколько недель.

"Все продолжается мирно. В сквере поют и много общаются. Люди окружили священников и спокойно общаются", - говорится в текстовой трансляции "Типичного Екатеринбурга".

Также есть информация, что полиция задержала мужчину, который находился в сквере в пьяном виде. Около 23.00 по местному времени начался дождь, люди стали постепенно расходиться.

С активистами группы защитников сквера власти Екатеринбурга встретятся уже 18 мая.