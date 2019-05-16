Мэр Екатеринбурга пообещал приостановить стройку храма до окончания опроса

Глава города Александр Высокинский пришёл на место протестов против строительства храма в Екатеринбурге. Как передает корреспондент Накануне.RU, его сразу обступила толпа, которая скандировала: "это наш город", "мы за сквер", "убери забор". Несмотря на давку и агрессивный настрой собравшихся, он ответил на вопросы журналистов, находясь прямо в толпе. В том числе его спросили, зачем установили забор на месте строительства.

"Понимаете, какая штука, мы сейчас находимся в определённой точке кипения. Поэтому сегодня если мы убираем забор - обижаются противники сквера. Поэтому нам нужно остановить кипение, провести опрос и принять решение, стройка ждет", - сказал мэр.

Он пообещал приостановить стройку в сквере до окончания процесса опроса, который порекомендовал провести местным властям Владимир Путин. Ожидается, что опрос займет несколько недель.

Также глава города объяснил новые меры безопасности на месте протеста: отряды ОМОНа, пропускные пункты с досмотром вещей и ограждения. Помимо этого, в центре Екатеринбурга замечены и военные.

Высокинский сказал: "Самое основное сейчас - тот процесс, который идёт, вогнать в цивилизованное русло. Нам не нужны столкновения, нам не нужны аресты. По одной простой причине: Екатеринбург всегда проводил мирные протесты. Все было мирно: обнимашки и всё остальное. Когда появляются люди в балаклавах, когда появляются файеры, мы не в состоянии обеспечить безопасность, именно поэтому сделали периметр. И это правильно".

После того как Высокинский ответил на вопросы журналистов в толпе, он попытался выйти за огороженную территорию. Однако люди опять облепили его плотным кольцом, скандируя: "в отставку, в отставку".

В результате толпа вместе с градоначальником снесла несколько ограждений, которые установила полиция.