К горожанам впервые вышел мэр Екатеринбурга. "Если бы я не пришел, была бы иллюзия, что дискуссию с толпой вести можно"

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский впервые за протестные дни лично вышел к горожанам. Окружающая его толпа скандирует "Референдум!", "Хватит врать!", "Это наш сквер!", "Позор!" и другие лозунги.

Высокинский в очередной раз заявил готовность к диалогу. Он пообещал приостановить стройку в сквере до окончания процесса опроса, который намерен проводить на сайте мэрии города, а также на улицах. Мэр предложил митингующим выбрать делегатов и поговорить спокойно за периметром, скандирование и свист усилились, митингующие стали напирать со всех сторон, звучали оскорбления и требования отставки.

"Если бы я не пришел, была бы иллюзия, что дискуссию в толпе вести можно. Теперь все поняли, что это невозможно", - пояснил Высокинский, отбившись от обезумевшей толпы и продолжил беседу с несколькими участниками акции.

Он отметил, что забор сейчас снимать нецелесообразно, стройка будет остановлена на две недели, переговоры будут вестись с инициативной группой протестующих. Завтра Высокинский намерен встретиться с прессой, а в субботу - с горожанами.