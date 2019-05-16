Депутат Госдумы призвал провести референдум по храму в Екатеринбурге

Екатеринбургу необходим не опрос, а референдум. Такое заявление сделал депутат Госдумы Андрей Альшевских, пришедший сегодня к скверу у Театра драмы, передает корреспондент Накануне.RU с места событий.

"Вот смотрите, по большому счету, самым идеальным вариантом было бы проведение городского референдума. Но такая попытка была, городская дума по какой-то причине эту идею не поддержала. Пусть это остаётся на совести городской думы. Если же референдум провести не получится, я считаю, что самым идеальным вариантом было бы максимально точно выяснить общественное мнение. Не только жителей Ленинского района города, как пытается рассказать администрация Екатеринбурга, а максимального количества горожан. Как это сделать, надо садиться и обсуждать", - сказал Альшевских.

Альшевских также уверен, что горожане выступают не против строительства храма, а против выбора места, на котором его решили построить. И пообещал, что попытается договориться с губернатором и городскими властями о том, чтобы приостановить строительство пока идёт обсуждение проблемы.

Толпа, собравшаяся в сквере у театра, скандирует "Референдум!"