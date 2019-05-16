"Поставил на вид властям и выбил стул у протестующих". Эксперт о заявлении Путина по ситуации в Екатеринбурге

Президент РФпоставил на вид местным властям вочевидные недоработки и выбил стул из под ног организаторов протеста против строительства храма в сквере на набережной, считает журналист, военкорр, который сейчас находится на Урале.

"Владимир Путин не просто прокомментировал, а разрулил все. Он мягко поставил на вид местной власти, которая допустила такое развитие событий, он обозначил деструктивные силы, которые могут на этом протесте погреться, это тоже, кстати, сигнал силовикам, чтобы занялись координаторами и организаторами. Ну и предложил провести опрос ещё один, общественных слушаний не хватило, сейчас средства интернета позволяют провести опрос без затрат. Ну и посмотрим, нужен храм или нет" - заявил он.

По его мнению, после предложения президента провести опрос продолжать акции протеста дальше не имеет смысла до получения его результатов.

"Я думаю, что у людей, которые этот протест координировали, хайп ради хайпа, это заявление выбило табуретку из под ног, если сейчас будет новый опрос горожан, то какой смысл в протестах до результатов опроса. Тут же все за справедливость, так?", - прокомментировал Стешин Накануне.RU.