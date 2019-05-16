"Поставил на вид властям и выбил стул у протестующих". Эксперт о заявлении Путина по ситуации в Екатеринбурге
"Владимир Путин не просто прокомментировал, а разрулил все. Он мягко поставил на вид местной власти, которая допустила такое развитие событий, он обозначил деструктивные силы, которые могут на этом протесте погреться, это тоже, кстати, сигнал силовикам, чтобы занялись координаторами и организаторами. Ну и предложил провести опрос ещё один, общественных слушаний не хватило, сейчас средства интернета позволяют провести опрос без затрат. Ну и посмотрим, нужен храм или нет" - заявил он.
По его мнению, после предложения президента провести опрос продолжать акции протеста дальше не имеет смысла до получения его результатов.
"Я думаю, что у людей, которые этот протест координировали, хайп ради хайпа, это заявление выбило табуретку из под ног, если сейчас будет новый опрос горожан, то какой смысл в протестах до результатов опроса. Тут же все за справедливость, так?", - прокомментировал Стешин Накануне.RU.
Как сообщало Накануне.RU, ранее на медиафоруме ОНФ в Сочи Путин высказался по ситуации со строительством храма в Екатеринбурге. Президент призвал решить проблему в интересах жителей, а для этого провести опрос. По его мнению, следует сесть за стол переговоров и договориться, а "не перетягивать канат".
Напомним, местные власти и инициаторы стройки заявляют, что все процедуры соблюдены, и место возведения храма меняться не будет. Сегодня выяснилось, что к проекту храма "прилагаются" и другие здания, совсем не православного свойства - многофункциональный центр с жильем и офисами. Вопрос строительства в третий раз прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он счел приемлемым силовые методы против протестующих в случае провокаций. И заявил, что связывался с застройщиком.