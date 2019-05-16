В ДТП на трассе "Пермь-Екатеринбург" погиб участковый и члены его семьи

В ДТП на трассе "Пермь-Екатеринбург" погибли участковый полиции Красноуфимска и члены его семьи. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Авария произошла на 238 км автодороги, под Нижними Сергами, утром 16 мая.

Старший лейтенант полиции, находясь за рулем личного автомобиля "Лада Гранта", вез семью в одну из больниц Екатеринбурга.

"Трагедия произошла во время остановки на светофоре на отрезке трассы с ремонтными работами. Позади УАЗа находилась "Лада", а за ней двигался КАМАЗ. По одной из отрабатываемых версий, водитель грузовика, возможно, отвлекся на мгновение и допустил столкновение с впереди находившимися транспортными средствами", - рассказал представитель региональной полиции.

Пассажирка УАЗа, женщина, 1965 года рождения, с различной степени тяжести травмами доставлена в больницу, а участковый и его жена и сын скончались на месте ЧП. "Выражаем искренние слова соболезнования всем, кто знал погибших", - отметил Горелых.

Родным и близким сотрудника полиции оказывается помощь психологов. Руководство Красноуфимского ОВД принято решение об оказании помощи в организации похорон.

Как сообщало Накануне.RU, ранее на трассе "Пермь - Екатеринбург" произошло ДТП с микроавтобусом, в котором пострадали восемь человек.