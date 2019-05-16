10 Сентября 2020
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ДТП, Екатеринбург, Пермь, трасса, участковый, гибель (2019) | Фото: В. Горелых

В ДТП на трассе "Пермь-Екатеринбург" погиб участковый и члены его семьи

В ДТП на трассе "Пермь-Екатеринбург" погибли участковый полиции Красноуфимска и члены его семьи. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Авария произошла на 238 км автодороги, под Нижними Сергами, утром 16 мая.

Старший лейтенант полиции, находясь за рулем личного автомобиля "Лада Гранта", вез семью в одну из больниц Екатеринбурга.

"Трагедия произошла во время остановки на светофоре на отрезке трассы с ремонтными работами. Позади УАЗа находилась "Лада", а за ней двигался КАМАЗ. По одной из отрабатываемых версий, водитель грузовика, возможно, отвлекся на мгновение и допустил столкновение с впереди находившимися транспортными средствами", - рассказал представитель региональной полиции.

ДТП, Екатеринбург, Пермь, трасса, участковый, гибель(2019)|Фото: В. Горелых

ДТП, Екатеринбург, Пермь, трасса, участковый, гибель(2019)|Фото: В. Горелых

Пассажирка УАЗа, женщина, 1965 года рождения, с различной степени тяжести травмами доставлена в больницу, а участковый и его жена и сын скончались на месте ЧП. "Выражаем искренние слова соболезнования всем, кто знал погибших", - отметил Горелых.

Родным и близким сотрудника полиции оказывается помощь психологов. Руководство Красноуфимского ОВД принято решение об оказании помощи в организации похорон.

ДТП, Екатеринбург, Пермь, трасса, участковый, гибель(2019)|Фото: В. Горелых

Как сообщало Накануне.RU, ранее на трассе "Пермь - Екатеринбург" произошло ДТП с микроавтобусом, в котором пострадали восемь человек.

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В ДТП на трассе "Пермь-Екатеринбург" погиб участковый и члены его семьи

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Теги: ДТП, Екатеринбург, Пермь, трасса, участковый, гибель



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Ранее 17.05.2019 15:16 Мск Следственный комитет забрал у полиции дело о гибели семьи силовика в ДТП на Среднем Урале

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