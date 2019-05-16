СКР завершил следствие по делу против директора реабилитационного центра, где умер актер Дмитрий Марьянов

Завершены следственные действия в отношении директора реабилитационного центра "Феникс", в котором находился актер Дмитрий Марьянов, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Московской области.

В окончательной редакции ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека и оставлении в опасности.

С 6 по 15 октября 2017 года актер Дмитрий Марьянов находился в реабилитационном центре, в этот период он неоднократно жаловался на плохое самочувствие.

Директор знала о наличии у Марьянова серьезного заболевания и отсутствии в центре медицинского персонала для оказания помощи, а также понимала, что он находится в опасном для его жизни и здоровья состоянии. Согласно материалам дела, она запретила вызывать "скорую помощь", чтобы "лечить" Марьянова в стенах своего центра.

Несмотря на запрет, "скорую" вызвал мужчина, получающий услуги в данном центре. Актера доставили в больницу, где была констатирована его смерть в результате сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Экспертиза показала, что при своевременном направлении Марьянова в лечебное учреждение ему можно было спасти жизнь.

Обвиняемая свою вину в совершении преступления на стадии предварительного следствия так и не признала, однако следователем собрана достаточная доказательственная база. В рамках расследования допрошено более 50 свидетелей, проведено более 10 выемок и обысков, 6 экспертиз, заключения которых легли в основу обвинения.

Уголовное дело планируется направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.