Путин отреагировал на ситуацию в Шиесе: "Проблема мусорных полигонов должна решаться в диалоге с местными жителями"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос со строительством мусорных полигонов должен решаться в диалоге с местными жителями. Так он отреагировал, отвечая на вопрос о ситуации с мусорным полигоном на станции Шиес Архангельской области в ходе медиафорума ОНФ в Сочи, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, опасения и тревоги у людей не лишены основания. "Если мусороперерабатывающие или мусоросжигающие полигоны делают по мировым стандартам, то они будут работать и людям не будут мешать, и проблема мусора будет решена. А если их будут строить, как некоторые детские сады или дома для сирот, то это никуда не годится", - отметил президент.

Глава государства призвал "строжайшим образом нужно следить за качеством таких объектов" и принимать промежуточные решения таким образом, "чтобы не создавать новых проблем и не вредить людям, которые там живут".

"В любом случае это должно быть в диалоге с людьми, которые там живут", - подчеркнул Путин, пообещав поговорить на эту тему с главой области и мэром Москвы Сергеем Собяниным. "Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов", - добавил он.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, строительство мусорного полигона на станции Шиес, куда планировалось вывозить мусор из Москвы, будет приостановлено 15 июня.

После заморозки строительства будут проведены инженерные, геологические и экологические исследования на участке, подготовлены меры по охране окружающей среды.

Напомним, сразу после того, как стало известно о заключении "инвестиционного соглашения" между руководством региона и властями Московской области о приеме и захоронении мусора, начались массовые протесты местных жителей.

7 апреля в Архангельске прошло несанкционированное шествие и митинг на центральной площади города, протестующие в количестве свыше 4 тыс. человек потребовали прекратить строительство мусорного полигона на железнодорожной станции Шиес.

Ранее министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина попросили обратить внимание на ситуацию в Архангельской области, заметив, что "ситуация может выйти из-под контроля".