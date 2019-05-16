Городской депутат Жуков уверен, что "сквер согласия" - хорошая идея для Екатеринбурга

События, развернувшиеся в последние дни вокруг площадки под строительство Храма святой Екатерины вызвали живейшее обсуждение как среди горожан, так и в депутатском корпусе. Стали появляться предложения, направленные на сглаживание противоречий, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности депутат екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков позитивно оценил предложение о появлении в Екатеринбурге «сквера согласия». Жуков считает, что город только выиграет, если в рабочую группу по озеленению территорий войдут неравнодушные горожане самых разных профессий, пристрастий и политических взглядов. Депутат уверен, что речь совсем не о том, чтобы новым зеленым пространством заменить сквер у драмтеатра. Это не требуется. Так как, если проект строительства храма святой Екатерины будет реализован в том виде, как задуман, то площадка на Октябрьской площади станет еще лучше, чем сейчас.

«Идея по созданию такого парка действительно хорошая. Особенно если она осуществится так, как планируется, и жители Екатеринбурга действительно смогут войти в рабочую группу. Если над созданием «зеленой» зоны будут трудиться люди с разными мнениями и профессиональными навыками, то получится красивый и хороший парк»,- заявил местным СМИ Тимофей Жуков.

Городской депутат уверен, что сквер, который так упорно сейчас защищают у драмтеатра, после стройки обязательно восстановят, и благоустроят. "Появится красивая аллея, которая будет плавно переходить к Макаровскому мосту»,- говорит Тимофей Жуков.