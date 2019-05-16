10 Сентября 2020
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Политика Санкт-Петербург
петербург, депутат резник, оппозиция, гашиш (2019) | Фото:Невские новости

Пристрастие Резника к марихуане стало поводом для шуток на дебатах партии «Яблоко»

Участников праймериз партии «Яблоко» не упустили возможности уколоть бывшего однопартийца Максима Резника. Так, председатель отделения партии в Невском районе Санкт-Петербурга Сергей Трошин в ироничной манере вспомнил о пагубной привычке депутата-травокура.

На дебатах Сергей Трошин устроил выступление в стиле «Камеди-Клаб». В шутливой манере он вспомнил многочисленные случаи употребления марихуаны депутатом Максимом Резником и призвал не осуждать его за это. Мотивировал он это тем, что в подобном поведении нет ничего плохого – в стране давно пора легализовать легкие наркотики. Яркое выступление сопровождалось хохотом остальных участников дебатов.

депутат резник, курение, наркотики(2019)|Фото:Федеральное агентство новостей

Напомним, ранее в СМИ появилось несколько видеороликов, на которых депутат петербургского ЗакСа Максим Резник употреблял наркотические вещества в общественных местах. Сам парламентарий заявил, что его «оболгали», и никаких наркотиков он не употреблял. Однако позже появилась запись, на которой Резник совместно с супругой во время отдыха в Праге посещает специализированный магазин для любителей марихуаны, после чего семья употребляет «травку» прямо на общественной лавочке.

Публикация всех этих материалов в СМИ подвигла депутата Андрея Анохина отправить председателю ЗакСа Вячеславу Макарову официальное обращение с требованием отстранить Резника от должности председателя комиссии по культуре, науке и образованию. Примечательно, что на защиту Максима Резника никто из депутатов ЗакСа на прошедшем парламентском заседании не встал.

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Пристрастие Резника к марихуане стало поводом для шуток на дебатах партии «Яблоко»

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Теги: депутат резник, яблоко, дебаты, праймериз



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