Пристрастие Резника к марихуане стало поводом для шуток на дебатах партии «Яблоко»

Участников праймериз партии «Яблоко» не упустили возможности уколоть бывшего однопартийца Максима Резника. Так, председатель отделения партии в Невском районе Санкт-Петербурга Сергей Трошин в ироничной манере вспомнил о пагубной привычке депутата-травокура.

На дебатах Сергей Трошин устроил выступление в стиле «Камеди-Клаб». В шутливой манере он вспомнил многочисленные случаи употребления марихуаны депутатом Максимом Резником и призвал не осуждать его за это. Мотивировал он это тем, что в подобном поведении нет ничего плохого – в стране давно пора легализовать легкие наркотики. Яркое выступление сопровождалось хохотом остальных участников дебатов.

Напомним, ранее в СМИ появилось несколько видеороликов, на которых депутат петербургского ЗакСа Максим Резник употреблял наркотические вещества в общественных местах. Сам парламентарий заявил, что его «оболгали», и никаких наркотиков он не употреблял. Однако позже появилась запись, на которой Резник совместно с супругой во время отдыха в Праге посещает специализированный магазин для любителей марихуаны, после чего семья употребляет «травку» прямо на общественной лавочке.

Публикация всех этих материалов в СМИ подвигла депутата Андрея Анохина отправить председателю ЗакСа Вячеславу Макарову официальное обращение с требованием отстранить Резника от должности председателя комиссии по культуре, науке и образованию. Примечательно, что на защиту Максима Резника никто из депутатов ЗакСа на прошедшем парламентском заседании не встал.