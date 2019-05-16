Партия Зеленского с огромным отрывом лидирует в рейтинге симпатий украинцев

На выборах в Верховную раду с большим преимуществом победила бы партия избранного президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа". Она набрала бы 40% голосов. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы "Рейтинг", сообщается на сайте последнего.

Остальные партии получают намного меньше: "Оппозиционная платформа – за жизнь" - 11%, "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 11%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 9%. Другие партии с трудом преодолевают 5%-й барьер, необходимый для попадания в Раду.

Теоретически партия Зеленского сможет даже самостоятельно сформировать правящую коалицию в 226 голосов. При этом к объединению "Слуги народа" с любой из трех других партий негативно относятся в два раза больше респондентов, чем позитивно.

Отметим, что на Украине вопрос возможных досрочных парламентских выборов является сейчас главным. Очередные выборы намечены на 27 октября.