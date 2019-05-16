10 Сентября 2020
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центральный банк, центробанк, ЦБ (2018) | Фото: nakanune.ru

Международные резервы России за неделю подросли на $2,9 млрд

Международные резервы России выросли на $2,9 млрд с 3 по 10 мая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центробанка.

"Объем международных резервов по состоянию на 10 мая составил 494,7 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,9 млрд долларов США, или на 0,6%", - говорится в сообщении.

На динамику положительно повлияли поступления по операциям "валютный своп" от банков-резидентов, переоценка и покупка иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

По состоянию на 3 мая международные резервы составляли $491,8 млрд.

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Международные резервы России за неделю подросли на $2,9 млрд

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Теги: международные резервы, Центробанк



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