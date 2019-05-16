Испанский суд оправдал певицу Шакиру по делу о плагиате

Суд в Испании оправдал певицу Шакиру (гражданку Колумбии), которую кубинец Ливан Кастельяно Вальдес обвинял в плагиате.

Автор утверждал, что в песне La Bicicleta ("Велосипед"), которую Шакира записала вместе с Карлосом Вивесом в 2016 году, и которая набрала на Youtube более миллиарда трехсот миллионов просмотров, она скопировала часть песни, написанной им 22 года назад, передает РИА Новости.

Cуд выяснил, что текст к музыке совпадает лишь в четырех словах. "Что касается мелодии, нет никакого совпадения, скорость ритма и звукоряд также различные. В итоге, не существует никакого плагиата, о чем заявляет истец в этом заявлении", - говорится в тексте постановления.

Это не единственное судебное разбирательство в отношении Шакиры в Испании. В июне она должна предстать перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов.