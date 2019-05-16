Треть россиян занимается самолечением. В болезнях винят стресс, работу и безденежье

Только треть россиян (32%) может похвастаться хорошим состоянием здоровья. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи провели опрос, в ходе которого выяснили: каждый второй считает свое здоровье удовлетворительным (53%). Негативные оценки своего самочувствия дают 15% опрошенных (среди женщин эта доля выше – 21%, нежели среди мужчин – 8%). За последние пять лет эта доля в целом изменилась незначительно, тогда как в сравнении с 2006 г. заметно снизилась (с 24%).

Интересно, что в своих (и своих близких) проблемах со здоровьем граждане винят работу и стресс (33%), и почти столько же – 28% - сетуют на отсутствие денег на лекарства и профилактику болезней. Впрочем, за последние два года последний фактор снижает свою значимость. Каждый четвертый россиянин главной причиной болезней называет возраст и отсутствие отдыха. 18% винят в болезнях экологическую обстановку (минус 14% за два года по этому показателю).

Значительная, но не бОльшая часть россиян в случае болезни обращается в государственную поликлинику (46%). При этом треть – 33% - занимаются самолечением. И только 15% идут в платное медучреждение (+4% к прошлому году. Остальные либо пускают все на самотек, либо прибегают к помощи целителей (4% и 1%, соответственно).