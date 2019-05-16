Разлад в Подмосковье: националист Демушкин возразил главе Одинцовского района

В Подмосковье продолжает развиваться конфликт вокруг назначения недавно досрочно покинувшего колонию националиста Дмитрия Дёмушкина на пост врио главы поселения. С 8 мая известный националист вступил в должность главного специалиста отдела по организационной работе, делам молодежи, культуры и спорта, а затем возглавил Барвиху до завершения больничного и.о. мэра Константина Гаврикова. Практически сразу после этого Дёмушкин открыл виртуальную общественную приёмную, где пообещал оперативно рассматривать обращения граждан и принимать меры быстрого реагирования.

Такой ход дел не устроил главу Одинцовского района Андрея Иванова. Тот счёл назначение "незаконным" и обратился по этому поводу в прокуратуру. Легитимным главой Барвихи районные власти продолжают считать Германа Потапчука, ранее якобы незаконно отстранённого от должности.

Позже Андрей Иванов назвал само назначение Дмитрия Дёмушкина "фейком" и "спектаклем", призванным повысить известность и упоминаемость националиста.

Сам Дёмушкин в ответ удивился такому вниманию со стороны главы района, отметив, что логичнее было бы посвятить видео предыдущим руководителям, принявшим организатора "Русских маршей" на работу и назначивших его на должность: "Предыдущий глава [Константин Гавриков] оказался на больничном якобы после того, как его избил Герман Потапчук". Также новоиспечённый врио главы Барвихи отметил, что по поводу его назначения существуют решение депутатов, приказ, распоряжение и запись в трудовой книжке, опубликованные и заверенные гербовой печатью, на номерных бланках и с подписями конкретных людей. Необходимые копии документов были отправлены руководству Одинцовского района в установленном порядке.

Публицист Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, что видел приказ о назначении Дёмушкина врио главы поселения. 282-я статья, по которой тот отбывал наказание, декриминализирована и теперь отнесена к административным, а не уголовным. В этой связи препятствий для того, чтобы возглавить Барвиху, у националиста нет. "Я считаю, что Дмитрий Дёмушкин - замечательный человек, он просто порядочный, храбрый человек убеждениями. Таких людей я всегда буду поддерживать, независимо от взглядов. Потому что в человеческих отношениях и в жизни Дима показал себя настоящим мужчиной, храбрецом и, в общем, человеком, который держит своё слово", - отметил Максим Шевченко.

Источник, знакомый с ситуацией в Подмосковье, в беседе с Накануне.RU посчитал в Подмосковье происходящее неудивительным. Отдельные районы издавна контролируются группировками, в том числе криминальными, которые вступают в различные конфликты между собой. Кроме того в Подмосковье проходит процесс объединения муниципалитетов, из-за этого начинается и разнобой во взаимодействии отдельных ветвей власти на муниципальном и на районном уровнях. Поэтому тот факт, что одна сторона хочет видеть главой Дёмушкина, а другая сторона объявляет это нелигитимным – результат разлада во взаимодействии муниципального и районного уровней власти.

Вместе с тем на уровне субъекта федерации ситуация пока не осознаётся как критическая.