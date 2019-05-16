Захватчика рейса Сургут - Москва отправили в психбольницу

Обвиняемого в попытке угона самолёта "Аэрофлота", летевшего из Сургута в Москву, перевели в психбольницу – ему продлили срок содержания под стражей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Там добавили, что срок ареста продлён до 21 июля. Говорит ли перевод в психиатрическую больницу из СИЗО о том, что будет какое-либо обследование, в управлении оставили без коментариев.

Напомним, самолет "Аэрофлота" вылетел из Сургута в Москву во второй половине дня 22 января. После взлета один из пассажиров попытался прорваться в кабину пилотов и потребовал изменить пункт назначения на Афганистан. Его удалось убедить совершить промежуточную посадку. В результате командир развернул самолет и посадил лайнер в Ханты-Мансийске, где буйного пассажира уже встречали силовики и спецслужбы. Пассажиры позже улетели в столицу другим бортом. Пострадавших нет. По оценке Национального антитеррористического комитета РФ, командир воздушного судна принял единственно верное решение.