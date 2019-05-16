Данные о секретных российских спутниках утекли в Сеть

В Сети в открытом доступе выложены сведения о российских космических аппаратах, о создании которых до этого не сообщалось.

Названия спутников, опытно-конструкторских работ и осуществляющих их предприятий, сроки запусков и количество аппаратов представлены в презентации ПАО "Сатурн".

Главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам Сергей Лихоносов заявил РИА Новости, что эта презентация была сделана на конференции, она не должна была выйти в публичное пространство.

Компания намерена найти виновных в публикации этой информации.

ПАО "Сатурн" - разработчик солнечных и аккумуляторных батарей для отечественных космических аппаратов. Входит в перечень стратегических предприятий России.

Компания включена в перечень основных акционерных обществ, в отношении которых "Роскосмос" осуществляет единую государственную политику.