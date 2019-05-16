10 Сентября 2020
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Политика За рубежом
(2016) | Фото:

Мэр Нью-Йорка заявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2020 году

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио включился в президентскую гонку США 2020 года, он заявил о намерении баллотироваться на выборы от Демократической партии, передает "Интерфакс".

О старте кампании он объявил с помощью видеоролика, в котором отметил, что "пришло время поставить на первое место интересы работающих людей".

Мэр "Большого яблока" также раскритиковал политику президента США Дональда Трампа в сфере миграции, окружающей среды и считает, что действующего президента страны "нужно остановить".

Как сообщало Накануне.RU, ранее резко упали американские акции после того, как Китай принял ответные меры против пошлин, введённых США на прошлой неделе. Попыткой успокоить рынки стало заявление Дональда Трампа о продолжении диалога с Китаем.

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Мэр Нью-Йорка заявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2020 году

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Теги: Дональд Трамп, Нью-Йорк, выборы, США



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