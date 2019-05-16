В Югре желание стать директором департамента культуры изъявили 13 человек

В Югре завершен прием документов на конкурс на должность директора окружного департамента культуры, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Желание участвовать в отборе изъявили 13 человек, в том числе жители Челябинска, Тюмени, Ямала. Среди югорчан свои силы попробуют жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Мегиона и Югорска. Возрастной диапазон претендентов от 29 до 55 лет.

Среди них есть руководители муниципальных учреждений культуры, сотрудники государственных учреждений культуры, представители органов госвласти, местного самоуправления, бизнеса, общественных организаций.

В настоящее время все поступившие заявки проходят проверку на соответствие кандидатов квалификационным требованиям (уровень образования, стаж работы), достоверность представленной информации. Итоги будут обнародованы 22 мая.