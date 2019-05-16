В Нижневартовске сделали временную систему водоотведения, чтобы спасти микрорайон от паводка

В Нижневартовске нашли способ избавить посёлок 14-П, расположенный в старой части города, рядом с поселком "Казачья слобода", от подтопления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Это стало реакцией на просьбу местных жителей. По словам Салавата Шарипова, живущего в 14-П около 20 лет, посёлок расположен в низине. С одной стороны идёт отсыпка земель для льготников, с другой продолжают застраивать 16-П микрорайон. Разница в уровнях местности, низменное расположение посёлка привело к весеннему подтоплению в прошлом году.

"В декабре мы решили обратиться в администрацию и попросили помочь нам в решении вопроса. Было проведено совещание с участием жителей. Сегодня мы уже видим результат работы", - рассказал представитель инициативной группы.

Глава города Василий Тихонов поручил проработать вопрос и найти наиболее удобное для жителей решение. Курировал проект департамент строительства администрации города и "Управление капитального строительства города Нижневартовска". Вся работа заняла около четырёх месяцев.

"Сначала провели гидрологическую экспертизу, после выполнили проект с учетом пожеланий жителей. После того, как проект был одобрен жителями, выполнили укладку коммуникаций. Как и наметили, до апреля завершили работы", - отметил директор "Управления капитального строительства" Иван Силецкий.

Куратор городского строительного блока Виктор Ситников добавил, что строительство временной дренажной системы в поселке №14-П – показательный пример того, как можно решить вопрос совместными силами.

"Данную стройку можно назвать "народной". Строители, которые возводят дома в 16-П микрорайоне, заложили трубу протяженностью 44 метра. Другой подрядчик, занимающийся отсыпкой земли для индивидуальной жилищной застройки, сделал траншею. Теперь по трубе вся скапливающаяся вода должна уходить из поселка", - сказал Ситников.

По его словам, капитальную ливневую систему водоотведения целесообразно делать только после строительства дороги по улице Осенней. Проект финансово затратный. Бюджет города с такой нагрузкой не справится. Учитывая, что строить дорогу необходимо, глава города Василий Тихонов поручил Ситникову рассмотреть варианты включения данного проекта в федеральные программы.