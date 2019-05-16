Носов рассказал, чем займется Колядин в правительстве Магаданской области

Сегодня на заседании правительства Магаданской области губернатор Сергей Носов представил нового зампреда правительства региона по внутренней политике.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре областного правительства, им назначен экс-сотрудник администрации президента России и бывший заместитель уральского полпреда Андрей Колядин.

Сергей Носов отметил, что новый вице-премьер, помимо организации внутренней политики, займется информационным сопровождением национальных проектов и продвижением Магаданской области.

Напомним, о том, что Колядина прочат в усиление команды губернатора, экс-мэра Нижнего Тагила Сергея Носова, стало известно в начале мая.

Ранее Колядин комментировал назначение Носова главой Колымы.