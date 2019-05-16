10 Сентября 2020
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Наука и техника В России
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Личные данные российских туристов оказались в Сети

Персональные данные клиентов российских турагентств, находившиеся в базе сервиса по подбору туров "Слетать.ру", оказались в интернете. Об этом сообщил "Коммерсанту" основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян.

В базе данных были логины и пароли нескольких сотен туристических агентств. Таким образом, любой мог получить доступ к паспортным данным туристов, информации о билетах и совершенных транзакциях.

Помимо этого, в базе хранились свыше 11 тыс. электронных адресов путешественников.

Ранее IT-специалист обнаружил порядка 360 тыс. записей с личной информацией в открытом доступе на сайтах госорганов. РБК пишет, что на восьми ресрусах госструктур удалось найти паспортные данные Аркадия Дворковича, Анатолия Чубайса, Александра Жукова, Владимира Соловьева и других высокопоставленных чиновников, общественных деятелей, политиков и звезд шоу-бизнеса.

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Личные данные российских туристов оказались в Сети

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Теги: туристы, база данных, личные данные



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