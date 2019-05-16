За четыре дня более двух тысяч жителей ДНР подали заявление на гражданство РФ

На получение гражданства РФ уже подали документы 2,1 тыс. жителей ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Поскольку прием документов во всех отделениях миграционной службы начался 7 мая, то, без учета выходных в ДНР 9-13 мая, это число желающих и готовых стать гражданами России набралось за 4 рабочих дня. То есть в день принимается по 400-500 заявлений.

Напомним, в ДНР республиканский паспорт, дающий право на получение гражданства РФ, в настоящее время есть только примерно у 300 тыс. жителей.