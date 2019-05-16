10 Сентября 2020
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праймериз, урна (2016) | Фото:Накануне.RU

Госдума одобрила эксперимент по цифровым выборам в Москве во втором чтении

Сегодня Госдума одобрила законопроекты о создании в Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах РФ и о проведении эксперимента по организации дистанционного электронного голосования на выборах в Мосгордуму во втором чтении с уточняющими поправками. В окончательной редакции нижняя палата парламента рассмотрит инициативу на следующей неделе, передает корреспондент Накануне.RU.
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Как пояснил член комитета ГД по контролю и регламенту Виктор Карамышев, ко второму чтению к законопроекту внесено 10 поправок, основная из которых подчеркивает "однократный экспериментальный характер" нововведений. В новой редакции прописано, что поправки коснутся только голосования 8 сентября 2019 г. на территории Москвы.

Депутаты от КПРФ выразили недоверие эксперименту. Алексея Куринного насторожили положения законопроекта, позволяющие избирателю, зарегистрированному на удаленное голосование, в день выборов прийти на свой участок. Кроме того, в документе предусмотрена возможность изготовления бюллетеней самой избирательной комиссий прямо на участке.

Виктор Карамышев пояснил, что при желании избиратель, подавший заявление на удаленное голосование, может проголосовать очно. Для этого он должен будет повторно подать заявление на портале госуслуг, отменить регистрацию на цифровой участок, и только после этого прийти на свой участок.

"Тогда гражданин исключается из "мобильного избирателя" и списка голосующих на цифровом участке", - заверил докладчик.

Что касается создания бюллетеней прямо на участке, то такая возможность предусмотрена на случай сбоев в системе.

Докладчик по второму законопроекту, связанному с нововведениях на выборах в Москве, Александр Авдеев заверил, что эксперимент будет проходить при взаимодействии правительства Москвы, федеральной и московской избирательных комиссий и лаборатории Касперского.

"Так что вопросы надежности – в руках экспертов", - подчеркнул депутат.

В результате 30 депутатов высказались "против" эксперимента по введению электронного голосования в Москве. Законопроект был принят во втором чтении. В окончательной редакции инициативу рассмотрят 21 мая.

Напомним, к выборам 8 сентября 2019 г. в Москве появится 30 цифровых участках, где смогут избиратели 16 субъектов смогут проголосовать в том числе за губернаторов. Результаты попадут в ЦИК через электронную систему ГАС-выборы.

праймериз, урна(2016)|Фото:Накануне.RU

Чтобы проголосовать на цифровом участке в Москве, избиратель должен будет подать заявление не позднее, чем за три дня до выборов. Затем его ждет стандартная процедура – явка на участок, получение бюллетеня со штрих-кодом и само голосование.

Также эксперимент предполагает проведение дистанционного голосования на выборах в Московскую городскую думу.

При рассмотрении законопроекта в первом чтении депутаты от оппозиционных фракций называли эксперимент шагом к централизации выборов, нарушением принципа тайного голосования и сошлись во мнении, что тестировать новации следовало на более безобидных кампаниях, например, на референдумах.

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Госдума одобрила эксперимент по цифровым выборам в Москве во втором чтении

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Теги: выборы, единый день голосования, цифровые избирательные участки, дистанционное голосование, цик, госдума



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Развитие сюжета:

Ранее 21.05.2019 14:09 Мск Эксперименту над избирателями быть. Госдума одобрила создание цифровых участков в Москве

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